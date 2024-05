Frederico Varandas e Viktor Gyökeres foram esta segunda-feira ao hospital onde Manuel Fernandes está internado para mostrar o troféu de campeão ao antigo avançado que é uma das principais referências do clube de Alvalade.

Manuel Fernandes, que, como se sabe, passa por um momento complicado, em termos de saúde, tem sido recordado pelo clube, sócios e adeptos nos últimos jogos e, neste dia, em que os leões vão ser alvo de uma homenagem da parte da Câmara de Lisboa, o clube fez questão de voltar a mostrar respeito pelo antigo avançado que é um símbolo do clube.

O clube partilhou uma imagem forte do presidente do clube e do melhor marcador a transportarem o troféu ao encontro de Manuel Fernandes.

Os campeões também se fazem com memórias.