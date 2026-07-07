Manhã bem preenchida na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com Rui Borges, em dia de aniversário (45 anos), a procurar aumentar os índices físicos do plantel, com trabalho no ginásio, mas também com bola no relvado.

A prioridade do treinador voltou a ser a preparação física, mas o plantel saiu, depois, do ginásio para o relvado, onde também trabalhou com bola.

A poucos dias da partida para Lagos, para o estágio no Algarve, ainda há muitas ausências no plantel, apesar de já contar com os reforços contratados neste verão, com exceção de Zalazar.

Além dos jogadores que estão ou estiveram no Mundial 2026 - Luis Suárez, Rui Silva, Trincão, Gonçalo Inácio, Debast, Maxi Araújo, Zalazar e Diomande – também ainda não se apresentaram jogadores como Kochorashvili e Vagiannidis, além de Morten Hjulmand que está à espera de um acordo entre Sporting e Atlético Madrid.

Rui Borges voltou, assim, a chamar muitos jovens, para compor o grupo.

Os leões voltam a trabalhar esta quarta-feira, pela manhã, em mais uma sessão à porta fechada.