Luís Neto e Ricardo Esgaio foram homenageados esta sexta-feira no Estádio de Alvalade, antes do início do jogo com o Estoril, depois de terem alcançado marcas «redondas» ao serviço do clube.

O central de 35 anos, no Sporting desde 2019, chegou à marca dos 100 jogos, enquanto o lateral de 30 anos, formado no clube, já chegou aos 150 jogos.

Os dois jogadores receberam camisolas a assinalar as respetivas marcas.