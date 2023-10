Já estão prontas a estrear as novas portas do Estádio de Alvalade, com Cristiano Ronaldo a emoldurar a porta 7, entre dois dos cinco violinos, Travassos e Jesus Correia.

A nova porta 7 com a figura de Cristiano Ronaldo, aprovada pelos sócios na última Assembleia Geral, vai dar acesso às bancadas sul e central.

A nova porta será estreada na receção ao Farense, para o jogo da Taça da Liga, na próxima quarta-feira, já depois da deslocação dos leões ao Estádio do Bessa, na segunda-feira, em jogo da 9.ª jornada da Liga.

As doze portas do Estádio de Alvalade

Porta 1: Vítor Damas

Porta 2: Hilário

Porta 3: Francisco Stromp

Porta 4: Albano

Porta 5: Vasques

Porta 6: Travassos

Porta 7: Cristiano Ronaldo

Porta 8: Jesus Correia

Porta 9: Manuel Fernandes

Porta 10: Fernando Peyroteo

Porta 11: Rui Jrodão

Porta 12: Héctor Yazalde