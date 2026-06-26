Souleymane Faye, extremo do Sporting, esteve de férias no Senegal e espalhou a marca do clube pelo país, oferecendo camisolas do clube a amigos e familiares.

O jovem avançado, de 23 anos, contratado no mercado de janeiro, fez uma publicação no Instagram onde aparece com dezenas de camisolas dos leões, todas com a inscrição «S. Faye» e o número 15, a mesma que utilizou nos nove jogos em que jogou pelo Sporting em 2025/26.

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