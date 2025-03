O Sporting aderiu à nova moda da internet, as imagens animadas criadas por Hayo Miyazaki, animador japonês e co-fundador do Studio Ghibli, com a reprodução de alguns momentos icónicos do clube com a ajuda da Inteligência Artificial.

Nas imagens partilhadas pelo clube na rede social X esta sexta-feira, podemos ver os festejos de Conrad Harder, de Viktor Gyökeres ou de Francisco Trincão, mas também a reprodução do golo que Geny Catamo marcou no dérbi com o Benfica.

Os leões acederam ainda ao pedido de adeptos e replicaram outros momentos como o festejo de Mário Jardel com a camisola «será do guaraná», o momento em que Paulinho teve de ir para a baliza, Cristiano Ronaldo a mostrar a camisola especial; ou Tiago Tomás, de cerveja na mão, na festa do primeiro título de Ruben Amorim.

Veja as imagens na galeria associada