Horas depois de surgir nas lojas do clube, o Sporting desvendou os detalhes do sétimo equipamento para esta época. Outubro vai ficando marcado no calendário leonino com tons rosa, a simbolizar a força e a resiliência no combate ao cancro da mama.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?

RELACIONADOS
Miguel Nogueira é o árbitro do FC Porto-Benfica
VÍDEO: ultras do Nápoles agridem adeptos do Sporting
Youth League: Sporting concede empate em casa do Nápoles