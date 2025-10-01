Sporting
Há 20 min
FOTOS: Sporting desvenda pormenores do sétimo equipamento
Leões vão vestir com tons rosa a partir de outubro
Horas depois de surgir nas lojas do clube, o Sporting desvendou os detalhes do sétimo equipamento para esta época. Outubro vai ficando marcado no calendário leonino com tons rosa, a simbolizar a força e a resiliência no combate ao cancro da mama.
