O Sporting divulgou, esta quarta-feira, o equipamento principal para 2022/23.



A camisola do leão apresenta semelhanças com a do ano anterior, embora as cores estejam trocadas. A camisola tem mais tons de verde e menos branco, além de uma risca preta nas mangas e na gola.



De acordo com o clube verde e branco, a nova pele «incorpora o instinto felino protector, deixando claro que 'o ataque é a nossa melhor defesa'».



Sublinhe-se que a campanha de apresentação da nova camisola do Sporting foi liderada exclusivamente por jogadoras do clube.



Veja as fotografias na galeria associada e a apresentação das camisolas em vídeo.