Jeremiah St. Juste começou a nova temporada com mais uma lesão, a sexta desde que chegou ao Sporting, mas agora mostrou nas redes sociais que está determinado em recuperar a boa forma e em voltar rapidamente à disposição de Ruben Amorim.

O central neerlandês começou a pré-temporada integrado no boletim clínico da equipa, com um diagnóstico de lesão muscular na coxa esquerda, mas, além dos tratamentos, também faz trabalho físico em casa, como mostrou agora numa publicação nas redes sociais.

O defesa publicou várias fotografias em que aparece a fazer trabalho físico num ginásio improvisado em sua casa, numa galeria que termina com um vídeo motivador, com o falecido basquetebolista Kobe Bryant a falar precisamente do treino como parte integrante do «sonho» de qualquer atleta.

