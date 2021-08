A equipa de sub-23 do Sporting foi submetida a um treino mais exigente do que é habitual, no decorrer de uma visita ao regimento dos Comandos, na Serra da Carregueira, em Sintra.

A equipa foi colocada à prova, cumprindo os exercícios habituais das forças especiais do exército e, pelas fotografias disponibilizadas pelo clube, ninguém chegou ao fim com o equipamento limpo.

