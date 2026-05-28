Francisco Trincão, avançado do Sporting, inaugura o ataque do onze do ano da Liga.

Em destaque na equipa de Rui Borges, Trincão somou sete golos e dez assistências - segundo melhor neste capítulo, atrás de João Carvalho - nos 34 jogos realizados no campeonato. A boa temporada do jogador de 26 anos valeu, inclusive, a chamada de Roberto Martínez para disputar o Mundial 2026.

Além de Francisco Trincão, Maxi Araújo e Hjulmand são os outros jogadores do Sporting presentes na equipa ideal do ano.

Veja os jogadores já conhecidos que figuram no onze da Liga:

Diogo Costa (FC Porto), Kiwior (FC Porto), Bednarek (FC Porto), Alberto Costa (FC Porto), Maxi Araújo (Sporting) e Hjulmand (Sporting), Zalazar (Sp. Braga), Froholdt (FC Porto) e Francisco Trincão (Sporting).