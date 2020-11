Frederico Varandas foi chamado de volta pelo Exército, tendo ficado encarregado de trabalhar diretamente com doentes covid-19 no Hospital Militar de Belém. O presidente leonino começou ontem, segunda-feira, e trabalhar a meio tempo, o que lhe permite dedicar parte do seu dia a ajudar no combate à pandemia.

Nesta segunda-feira, por exemplo, esteve no Hospital Militar de Belém desde manhã cedo, o que lhe permitiu à tarde deslocar-se para o Estádio de Alvalade e participar nos dois encontros que acontecem todas as terças-feiras: a reunião do Conselho Diretivo e a reunião de acionistas da SAD.

Frederico Varandas, recorde-se, é capitão do Exército e médico licenciado pela Universidade Nova, com posterior graduação em medicina militar. Esta não é a primeira vez, de resto, que o presidente do Sporting é recrutado pelo Exército para combater a pandemia covid-19, tendo já o sido também em março.