Gelson Dala assinou em definitivo pelo Rio Ave, sabe o Maisfutebol.



O internacional angolano transfere-se para os Arcos, juntamente com Francisco Geraldes, ambos envolvidos no negócio de Nuno Santos para Alvalade.



Assim, o avançado termina a ligação de quatro anos aos leões e com apenas dois jogos na equipa principal. Formado no 1.º de Agosto, Dala estreou-se pela primeira equipa do Sporting em 2016 pela mão de Jorge Jesus ante o Desp. Chaves no final da época 2016/17.



Na temporada seguinte, o jogador de 24 anos evoluiu na equipa B dos verde e brancos nos primeiros seis meses antes de ser cedido ao Rio Ave.



Dala foi novamente emprestado aos vilacondenses em 2018/19 e já na época que agora findou jogou nos turcos do Antalyaspor e novamente no conjunto de Vila do Conde para o qual agora se transfere em definitivo. Um importante reforço para o treinador Mário Silva.