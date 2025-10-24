Geny Catamo chegou aos 100 jogos pelo Sporting na receção ao Marselha, na passada quarta-feira, num jogo que não vai esquecer tão cedo, não só pelo número redondo, mas também por ter sido na Liga dos Campeões e por ter marcado o golo do empate, antes de Alisson assinar a reviravolta.

Um pretexto para o internacional moçambicano, em entrevista à Sporting TV, fazer um percurso pela sua passagem pelos leões, desde a estreia pela equipa principal, com Ruben Amorim, em 2021.

100 jogos de leão ao peito?

«É uma coisa que não consigo descrever, é um orgulho enorme ter representado o Sporting por cem jogos, um clube grande. Desde que cheguei, nunca imaginei que ia chegar a estes números, mas, com o meu trabalho, comecei a acreditar que podia chegar e hoje estou aqui a atingir os 100 e já me imagino a fazer muitos mais jogos.»

Marcar um golo no jogo 100?

«É um sonho. Estou muito feliz pelo dia em que fiz os 100 jogos, ainda por cima num jogo da Liga dos Campeões. Foi um momento de inspiração e sinto-me orgulhos e feliz por o ter feito desta forma.»

Sobre os dois golos no dérbi como Benfica em 2024?

«Sinto um bocadinho de responsabilidade, por mais que represente o Sporting, por fora, sinto os sportinguistas com paixão e isso faz-me querer jogar mais, trabalhar mais no dia a dia. O amor pelo Sporting já é infinito.»

Recordações sobre o primeiro golo pelo Sub-19

«Lembro-me muito bem. Foi na marcação de um canto, saí a jogar com o Gerson e passei-lhe pelas costas, ele deu-me a bola e mandei um tiro. O guarda-redes não conseguiu chegar lá e foi um momento em que tive o sentimento do primeiro passo dado e de orgulho também por ter feito o primeiro golo pelo Sporting na formação. Quando cheguei ao Sporting, o meu pai sempre me disse “tens de dar o máximo de ti e tens de aproveitar ao máximo”. Quando comecei a trabalhar no Sporting foi um sentimento enorme. A minha família também me apoiava para aquilo que era o meu objetivo.»

Significado de jogar no Sporting?

«O Sporting significa muito para mim. É a minha segunda casa de família, sinto-me muito à vontade, sinto paz por estar aqui no Sporting e, só de ter o conhecimento que estou a representar um grande clube como Sporting, sinto a responsabilidade de carregar o símbolo.»

Sentes que já és uma referência para os moçambicanos?

«Sim, tive essa noção quando o Presidente da República chamou-me e disse-me que tinha de colocar os pés no chão e a cabeça no lugar porque sou uma referência para muitos moçambicanos. Hoje em dia quando chegou a Moçambique há muitas pessoas que se aproximam para conversar, tirar fotos, autógrafos. Já tenho noção que sou uma referência enorme para Moçambique.»

Como foi o sabor da «dobradinha»?

«Sabe bem, foi um bocado difícil, pelos acontecimentos, mas soubemos dar a volta a lutar contra todos. Conseguimos a dobradinha porque todos sabíamos o que queríamos e o nosso grupo era muito unido, era uma família e dificilmente olhávamos para uma equipa e dizíamos aqui nunca vamos perder. Fomos para o jogo com a mentalidade que hoje ninguém vai passar por nós. Foi essa mentalidade que nos levou ao bicampeonato e agora é continuar e manter o foco para irmos atrás do tri.»

Jogar na Liga dos campeões?

«É um sonho, todos os jogadores gostariam de estar lá. A minha sensação é que quando estou no palco é ignorar o barulho e desfrutar o máximo que puder.»

Paixão dos adeptos?

«É antes de começar o jogo e até terminar o jogo. Desde que os adeptos começam a cantar aquela música, é um sentimento que cada jogador do Sporting pode sentir. É um momento em que todos nós conseguimos perceber que os adeptos estão connosco e vão puxar por nós e nós temos de puxar por eles para podermos conquistar os três pontos em casa.»

Objetivos para esta época?

«Em termos coletivos é tentar ajudar o grupo para irmos atrás de todos os objetivos que temos na Taça da Liga, na Taça de Portugal, no campeonato e na Champions League. A nível individual é continuar a trabalhar para poder superar os números que tive na época passada e ajudar o grupo.»

Significado da celebração dos golos (ao tapar os ouvidos)?

«É para tentar minimizar o barulho e tento ao máximo ver todos os sportinguistas a comemorarem. Só queria mais aquela energia de poder sentir novamente. E quem me inspira mais é o Bruno Fernandes e é isso que me faz fechar os ouvidos.»

União da equipa?

«Essa união é o nosso lema porque somos uma família. Digo isso porque é fácil integrar no nosso grupo. A época passada chegou o Zeno [Debast], chegou o Maxi [Araújo] e conseguimos integrá-los como deve ser para terem o conhecimento de quão grande é o Sporting e para terem o mesmo sentimento, para entrarem no campo com garra. Conseguimos também integrar os que chegaram esta época, o Fotis [Ioannidis], o Vagiannidis, o Luis [Suárez]. Conseguiram integrar-se e enquadrar-se naquilo que nós somos. É uma união que vem do ano passado e que agora continua, estamos a tentar levar o barco. Temos uma união para ir muito mais além. Foi isso que nos levou a conquistar o campeonato, depois o bi e agora vamos atrás do tri».

Amizades no futebol?

«Amigos são a maioria, mas principalmente o Inácio, começamos juntos nos juniores, o Quaresma também, o Dani [Bragança], o próprio Quenda, o Ousmane [Diomande] também…são muitos. O Seba [Coates] e os outros mais velhos. São muitos. É aquilo que tenho dito, nós, além de sermos colegas de equipa, somos uma família. O Seba e o Paulinho saíram, mas mandam sempre mensagens a perguntar como estão as coisas. É isso que dita o que é a nossa união, o ambiente do grupo como era e como é agora.»