Geny Catamo, jogador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport TV, após a vitória sobre o Benfica, por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga.

[Análise ao jogo] «Significa muita coisa para mim e para o grupo! Não tenho palavras neste momento.»

[Passagens por outros clubes antes de se afirmar no Sporting] «As minhas passagens no Marítimo e no V. Guimarães foram importantes, mas também não foram fáceis. Aqui tive a oportunidade de me afirmar e cá estou! É continuar a trabalhar.»

«Já esperávamos um jogo difícil, mas já estávamos preparados para o que viemos receber. É pensar no Gil Vicente, ainda não ganhámos nada e o mais importante é o próximo.»

[A quem dedica os golos?] «Dedico ao meu filho… a minha mulher está grávida! Dedico aos dois. Espero chegar a casa e receber um beijo.»