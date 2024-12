Que grande galo saiu o leão de Barcelos! Depois de duas vitórias consecutivas, o Sporting voltou a marcar passo e partilha, agora, a liderança do campeonato com o FC Porto. A igualdade deixou, certamente, as águias a sorrir, que só jogam esta segunda-feira e podem subir ao 1.º lugar da Liga, a uma semana do dérbi de Lisboa.

Os leões quase não existiram no primeiro tempo, tendo melhorado na etapa complementar, mas com um futebol previsível, sem ideias, e a viver de iniciativas individuais de Gyokeres - e de Geny Catamo no segundo tempo. A formação leonina esbarrou de frente com um Gil Vicente bem organizado, que teve um guarda-redes inspirado, e a fechar as linhas de baliza.

Harder titular

Conrad Harder foi grande novidade de João Pereira para o embate com o Gil Vicente. Depois da boa exibição diante do Santa Clara, partida para a Taça de Portugal que terminou com o triunfo leonino por 2-1, o dinamarquês mereceu a confiança do técnico. Com a entrada de Harder, o técnico dos leões baixou Maxi Araujo no terreno, jogando na posição habitualmente ocupada por Geny Catamo.

Na defesa, o treinador leonino trocou Matheus Reis por Ousmane Diomande. Já Bruno Pinheiro fez duas alterações no onze depois do triunfo (0-1) em casa do Farense. Sandro Cruz, lesionado, deu o lugar a Kazu no lado esquerdo da defesa, enquanto Fujimoto saiu do meio-campo para dar lugar a Cáseres. O técnico dos galos recuou Mory Gbane para o eixo da defesa, fazendo de polícia de Gyokeres.

A primeira metade foi pobre e jogada muito longe das balizas. De um lado, a formação leonina assumia as despesas do jogo, mas faltava criatividade, velocidade de processos e ocasiões de golo; do outro lado, os galos tentavam, sempre que recuperavam o esférico, colocar gelo no jogo e chegar, de pé para pé ao ataque, contando com um Sporting muito na expetativa e sem fazer pressão alta.

Gyokeres era o único a tentar incomodar a baliza à guarda de Andrew. Primeiro, apareceu sozinho na área a cabecear contra o corpo de Mory Gbane. Estava solto. Depois, tentou rematar em arco, desde a esquerda, contudo o remate saiu ao lado. À terceira tentativa, nova cabeçada que parou nas mãos do guardião gilista. Do lado dos locais, apenas um remate tímido de Santi Garcia que Israel segurou com segurança.

Penálti revertido

Para a segunda parte, João Pereira lançou Matheus Reis no lugar de Eduardo Quaresma. A turma de Alvalade melhorou, começou a acercar-se da baliza com mais perigo, no entanto continuava a ser Gyokeres a provocar os desequilíbrios. Fletindo nas costas da defesa para a esquerda e para a direita, ia criando sobressalto à defensiva barcelense.

Ainda assim, a primeira ocasião de real perigo surgiu já depois da entrada em campo de Geny Catamo. O extremo cruzou e na área, completamente solto, Harder a cabecear para fantástica defesa de Andrew. Logo depois, Geny voltou a bailar na esquerda e rematou para defesa segura do guarda-redes do Gil Vicente.

Bruno Pinheiro também mexeu na equipa, refrescando o miolo de terreno com Castillo e Fujimoto. Ainda assim, continuou a ser o Sporting a estar mais perto do golo. A 15 minutos do fim, Debast caiu na área e André Narciso considerou que foi rasteirado por Rúben Fernandes e assinalou grande penalidade. Contudo, alertado pelo VAR, o árbitro foi ver as imagens e reverteu a decisão. Logo depois, Trincão apareceu na direita a rematar para grande defesa de Andrew.

Até ao final, o Sporting tentou com muito coração e com pouca cabeça chegar à vitória, mas o galo levantou a crista e segurou um precioso ponto.