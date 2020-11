Pedro Gonçalves é nesta altura o melhor marcador do campeonato isolado. O sportinguista bisou em Guimarães, na goleada por 4-0, e aproveitou o facto do anterior líder, o brasileiro Thiago Santana, do Santa Clara, ter ficado em branco em Tondela para o ultrapassar e subir ao primeiro lugar. De resto, também Rodrigo Pinho, que surge em terceiro lugar na lista de goleadores, ficou em branco este sábado, na viagem a Famalicão.

7 Golos:

Pedro Gonçalves (Sporting), Portugal

6 Golos:

Thiago Santana (Santa Clara), Brasil

5 Golos:

Rodrigo Pinho (Marítimo), Brasil

4 Golos:

Luca Waldschmidt (Benfica), Alemanha

Rúben Lameiras (Famalicão), Portugal

Haris Seferovic (Benfica), Suíça

3 Golos:

Sérgio Oliveira (FC Porto), Portugal

Samuel Lino (Gil Vicente), Brasil

Brayan Riascos (Nacional), Colômbia

Nuno Santos (Sporting), Portugal