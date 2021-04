Carlos Fernandes, adjunto de Ruben Amorim (suspenso), em declarações à Sport TV, depois do triunfo do Sporting em Braga (1-0), em jogo da 29.ª jornada da Liga:

[Vitória saborosa e importante]

- A nossa vitória tem sido o que o Ruben tem dito semana a semana. É mais um jogo. Se tivéssemos ganho algum dos jogos que empatámos é hoje tivéssemos perdido teríamos mais pontos do que temos hoje, portanto é literalmente jogo a jogo porque todos valem três pontos. Quero realçar aqui o trabalho dos jogadores, foi uma entrega espetacular do princípio ao fim. Com a expulsão o jogo ficou dificílimo. Organizámo-nos lá atrás, com um jogo de muita entregam, muito sacrifício, com muita organização defensiva, muita competência. Num lance de inteligência pura dos jogadores, descobriram um espaço, o Matheus soube aproveitá-lo e fomos felizes. Agarrámo-nos uns aos outros e isso acaba por ser o mais importante.

[Marcou o Matheus Nunes que rendeu o Paulinho. Qual foi a ideia?]

- A jogar com menos um não temos jogado com um homem fixo na frente, tentámos jogar com dois homens mais rápidos nas alas. O Matheus entrou com essa intenção, de explorar o corredor e o contra-ataque e fechar também o corredor e ajudar o Porro.

[Foi um passo decisivo para o título?]

- Não. O nosso foco agora está no jogo com o Nacional e vai continuar a ser assim.

[Opinião sobre Expulsão de Inácio?]

- Não tenho opinião formada.