Gonçalo Inácio chegou aos 200 jogos com a camisola do Sporting aos 23 anos e assinala o número redondo nas redes sociais com uma mensagem de agradecimento.

«200 jogos com a camisola do clube do meu coração. Feliz por todas as conquistas ao longo desta jornada! Só tenho a agradecer a todos os meus companheiros, staff e adeptos por tantos momentos inesquecíveis! Seguimos juntos lado a lado», destacou o central que foi capitão no último jogo frente ao Arouca.

Gonçalo Inácio fez a formação em Alcochete, começou a ser chamado com regularidade à equipa principal na temporada de 2019/20, mas só se estreou na temporada seguinte. Desde então, tem jogado com regularidade, já foi duas vezes campeão, conquistou duas Taças da Liga e uma Supertaça.