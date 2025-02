Gonçalo Inácio, central do Sporting, em declarações à Sport TV, depois do empate dos leões na Vila das Aves (2-2), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

O Sporting entra bem no jogo, chega ao 2-0 antes do intervalo, o que é que aconteceu depois?

«Conseguimos marcar logo, depois acabámos por fazer o 2-0. Na segunda parte eles entraram mais pressionantes, obviamente estavam a perder, baixamos um pouco as linhas, acabámos por sofrer um jogo de penálti e, depois, com o desenrolar do jogo, uma expulsão e eles acabam por fazer o empate».

O Penálti surge numa fase em que o Sporting tinha o jogo controlado. Pode-se dizer que o Sporting se pôs um pouco a jeito?

«Não, como disse, sofremos um primeiro golo, depois houve a expulsão. Depois eles, com mais um, vieram para cima e, sem criar muitas ocasiões, acabaram por fazer o golo».

Terceiro jogo que acaba com empate. Que efeitos é que isto pode ter no grupo?

«Mantemos a confiança toda, vamos continuar a lutar. Vamos continuar na luta, agora é foco no próximo jogo».

Em relação ao penálti e expulsão de Diomande. Sente que ele acabou por prejudicar a equipa?

«São lances que acontecem. Ele obviamente não fez por mal. Agora é dar confiança lá dentro e foco no próximo jogo».