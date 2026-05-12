Guilherme Silva despediu-se do Sporting: «Saio daqui um homem forte»
Central de vinte anos publicou mensagem nas redes sociais
Central de vinte anos publicou mensagem nas redes sociais
Guilherme Silva, central de 20 anos, recorreu às redes sociais para despedir-se do Sporting, onde estava desde 2020, agradecendo ao clube a oportunidade para crescer e desenvolver o seu futebol.
«Entrei um menino cheio de sonhos e com muita vontade para crescer. Saio daqui um homem forte e agradecido por todas as lições e aprendizagens. Criaram-se amizades que levarei para a vida e memórias que nunca esquecerei. A estrada é longa e isto é só o início…Obrigado», escreveu o jovem defesa.
Na corrente temporada, Guilherme Silva somou quinze jogos na Liga Revelação, onde chegou a ser capitão, e participou na Premier League International Cup.
As primeiras reações à publicação de Guilherme Silva são de Dário Essugo, Geovany Quenda e Salvador Blopa, jogadores com quem dividiu o balneário e que acabaram por chegar à equipa principal.