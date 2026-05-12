Guilherme Silva, central de 20 anos, recorreu às redes sociais para despedir-se do Sporting, onde estava desde 2020, agradecendo ao clube a oportunidade para crescer e desenvolver o seu futebol.

«Entrei um menino cheio de sonhos e com muita vontade para crescer. Saio daqui um homem forte e agradecido por todas as lições e aprendizagens. Criaram-se amizades que levarei para a vida e memórias que nunca esquecerei. A estrada é longa e isto é só o início…Obrigado», escreveu o jovem defesa.

Na corrente temporada, Guilherme Silva somou quinze jogos na Liga Revelação, onde chegou a ser capitão, e participou na Premier League International Cup.

As primeiras reações à publicação de Guilherme Silva são de Dário Essugo, Geovany Quenda e Salvador Blopa, jogadores com quem dividiu o balneário e que acabaram por chegar à equipa principal.