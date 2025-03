Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Estrela da Amadora (3-0), no Estádio José Gomes, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

Mais dois golos, mas não foi um jogo fácil para o Sporting, pois não?

«Entramos no jogo com boas oportunidades, logo nos primeiros segundos, mas depois do cartão vermelho, eles foram muito mais para trás e é mais difícil criar oportunidades quando eles colocam muitos jogadores no interior da área. Na primeira parte não conseguimos entrar na área com os jogadores que precisávamos. Na maior parte das vezes estava só eu na área e, assim, é mais difícil marcarmos. É sempre importante marcar o primeiro golo. O mais importante na segunda parte é que não lhes concedemos quaisquer oportunidades e mantivemos a nossa baliza a zero».

Com estes dois golos já tem 51 entre o clube e a seleção, qual é a sensação de passar a marca dos 50?

«É uma boa marca, só quero continuar assim até ao final da época, espero que com mais golos. Quero melhorar o meu jogo também».

Tiveste uns dias para descansar no intervalo para as seleções, foram importantes para o que falta da temporada?

«Estava a precisar porque não estava a cem por cento, fiquei de fora em alguns jogos em fevereiro e foi bom poder descansar um pouco e não fazer jogos de 90 minutos em cima disso. Penso que foi uma boa decisão».

Faltam sete jogos para o final da época, Sporting está novamente destacado em primeiro…

«É sempre bom competir para ganhar títulos, estamos em primeiro, estamos focados nos jogos que temos pela frente. Queremos melhorar o nosso jogo para que possamos ter uma grande época».