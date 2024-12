Viktor Gyökeres tem o sonho de jogar num grande clube da Europa, mas deu a entender que a sua saída do Sporting não vai acontecer antes do próximo verão. O goleador sueco falou do futuro, numa entrevista ao jornal sueco Aftonbladet, logo depois de ter recebido o prémio de Jogador do Ano da Suécia.

O avançado do Sporting começa por falar de um grande ano e do reconhecimento que ganhou no próprio país. «Sempre acreditei em mim mesmo. Depois, houve certos períodos em que posso ter tido um pouco mais de problemas. Parece que já foi muito há tempo, mas sempre trabalhei muito e tentei alcançar o mesmo objetivo. É provavelmente por isso que estou sentado aqui hoje», começou por referir.

Um prémio que ganha maior relevância por ter sido conquistado ao serviço de uma equipa de uma liga secundária, como é a portuguesa. «Depende do que você tem em mente. Não jogo na Premier League como alguns outros, mas fiz o meu melhor onde estou. E acho que também provei meu valor na Europa, na Liga dos Campeões. E com a seleção nacional. Portanto não é só em Portugal», corrigiu.

Quanto ao futuro, Gyökeres dá a entender que não vai sair na próxima janela de mercado. «Veremos. Há muitos rumores, mas estamos a meio da época, ainda faltam muitos meses para terminar. Quando chegar a altura, logo veremos o que acontece. É claro que [a Premier League] seria algo atrativo», destacou.

A fechar a entrevista, perguntaram ao goleador onde se vê a jogar aos trinta anos, isto é, dentro de cinco anos. «Numa das melhores equipas da Europa. É esse o objetivo», referiu ainda.