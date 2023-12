Viktor Gyökeres chegou, viu e desatou a marcar golos pelo Sporting, tornando-se num dos preferidos dos adeptos. O sueco é, por esta altura, o maior ídolo dos leões à frente de Ruben Amorim, um assunto que foi tema da conferência de imprensa antes da visita a Tondela.



O técnico confessou ser um «alívio» não ser o maior ídolo da equipa e justificou. «É um grande alívio porque houve muitas vezes em que quando se ganhava, o treinador era o arquitecto e quando se perdia, os jogadores eram os grandes responsáveis. Liberta-me da pressão. Era injusto para os jogadores, já tinha dito no balneário. Mas é um alívio e goste que continue assim», referiu.



Amorim contornou com sabedoria a questão seguinte sobre se Gyökeres estava entre os cinco melhores avançados do mundo.



«É muito subjetivo. Tínhamos de meter todos os outros avançados nesta Liga, nesta equipa, e as situações que ele cria sozinho para avaliar isso. É um dos grandes avançados e chama a atenção como chama o Inácio ou chama o Ousmane [Diomande]. Se é o melhor do mundo? Está em primeiro lugar, juntamente com o Paulinho e todos os avançados que eu tenho. Ele tem grandes caracteríticas e é muito apetecível na Europa», concluiu.

O Tondela-Sporting, que decide quem segue para a final four da Taça da Liga, está agendado para as 18h00, deste sábado.