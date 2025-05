No relvado do Jamor, Viktor Gyökeres encerrou a melhor época da carreira, com 54 golos e 13 assistências em 52 jogos pelo Sporting. Há um ano, o sueco olhava em retrospetiva com 43 golos e 15 assistências em 50 partidas pelos leões. E há muito mais a saber sobre esta temporada histórica.

Recorrendo à base de dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – e iniciando a análise em 2018, quando Gyökeres procurava espaço no Brighton, o ponta de lança revelou-se entre 2021 e 2023, pelo Coventry, na II Liga inglesa.

Aliás, foram essas épocas que convenceram o Sporting a investir 23 milhões de euros.

Sem sinais de abrandar, o segundo ano em Alvalade permitiu a Gyökeres estabelecer um novo máximo de jogos sem marcar (18) e de partidas sem contribuir com golos ou assistências (11). Neste percurso estrondoso, o sueco conseguiu dois “poker”, contra Estrela da Amadora (5-1) e Boavista (5-0).

Em 2024/25, o avançado apenas não estabeleceu um novo máximo de assistências (15), nem de percentagem de duelos ganhos (48 por cento), dois recordes de 2023/24.

Nas provas internas, Gyökeres liderou entre os artilheiros na Liga (39), Taça da Liga (4) e Taça de Portugal (5) – igualado com o colega Harder. Na Champions, aplicou seis golos em oito jogos.

A uma semana de completar 27 anos, Gyökeres está referenciado na elite pela eficácia, velocidade, inteligência de posicionamento, além da capacidade para reter a posse e desmontar as defesas.

No domingo, na final da Taça, foi decisivo para a reviravolta do Sporting. Além de converter o penálti que conquistou, forçando prolongamento, Gyökeres desgastou a defesa do Benfica, deambulando sobretudo para o corredor esquerdo, como aconteceu na jogada que resultou no 3-1.

O sueco tem contrato até junho de 2028 e está blindado por uma cláusula de 100 milhões de euros. Resta saber se o Sporting resiste à cobiça dos "tubarões".