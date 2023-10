Oito golos e uma assistência em nove jogos, Viktor Gyökeres assumiu-se rapidamente como uma das figuras do Sporting versão 2023/24. Atualmente ao serviço da seleção da Suécia, o avançado explicou os motivos que o levaram a adaptar-se rapidamente aos leões.



«Sinto que me ambientei muito bem. A minha adaptação tem sido fácil tanto dentro como fora do campo. Há uma união muito boa entre a equipa e as pessoas no clube. Ajudam-me em tudo. Tive a oportunidade de jogar muito. Por isso, o início tem sido positivo», referiu, em declarações à «Radiosporten».



Apesar de estar a desfrutar do momento que vive em Alvalade, o internacional sueco realçou que a temporada ainda está no começo e «não há tempo para relaxar». «Estou a apreciar o momento no Sporting, mas ao mesmo tempo não há tempo para relaxar. Ainda estamos em outubro, faltam muitos jogos e tenho de dar continuidade para evoluir», destacou.



Gyökeres confessou do que não sente saudades de Coventry e parece já estar encantado com Lisboa. «nfelizmente não temos muitas folgas, mas é uma cidade muito boa. Saudades de Coventry? Da cidade e do tempo não, mas de outras coisas sim», revelou.