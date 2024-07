Gyökeres continua a recuperar da intervenção cirúrgica a que foi submetido no final da última época, devido a uma lesão no menisco do joelho esquerdo, sendo nesta altura o único caso clínico no plantel do Sporting.

Nesse sentido, o avançado sueco continua a realizar tratamento, tendo esta quarta-feira ficado a fazer trabalho específico longo do relvado, onde trabalharam todos os outros companheiros.

Recorde-se que o plantel de Ruben Amorim, voltou a treinar esta amanhã, após um dia de folga.