A viver o melhor arranque de temporada da carreira, Viktor Gyökeres está nas bocas do mundo e a UEFA quis viajar até às origens do internacional sueco, para perceber onde e com quem deu os primeiros passos no «desporto-rei».

Desde o tempo em que, ao lado do pai, começou a marcar golos, no IFK Aspudden-Tellus, clube da capital da Suécia, Estocolmo, até à transição para o futebol profissional, onde era apelidado de «rabugento», pelo treinador do Brommapojkarna.

Seguiu-se um período complicado na carreira de Gyökeres, que não encontrou o seu espaço no Brighton, tendo sido emprestado ao St. Pauli e ao Swansea, antes de se transferir para o Coventry. Aí sim, deu nas vistas e acabou por lhe valer uma transferência para o Sporting, sendo que o resto já conhecemos.

Veja aqui o vídeo sobre Viktor Gyökeres: