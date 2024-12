Na entrevista natalícia concedida aos meios do Sporting, Gyökeres recordou os momentos de partilha com Manuel Fernandes, este ano falecido aos 73 anos.

«É incrível receber tantos elogios dos adeptos e de pessoas como Manuel Fernandes, um dos principais ícones do clube.»

«Foi alguém com quem convivi em vários momentos e acho que ele gostava de mim. Era ótimo conversar com o Manuel Fernandes e conhecer o seu percurso de vida e de carreira. Foi muito bom lhe poder dedicar a conquista do campeonato», referiu.

Manuel Fernandes faleceu a 27 de junho deste ano, aos 73 anos, depois de vários anos a lidar com uma doença prolongada. Ficou eternizado na história do Sporting como um ícone, para lá dos golos.