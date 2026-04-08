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Há 2h e 1min
Gyökeres: «Sensação maravilhosa estar de volta a este lugar especial»
Avançado sueco recorreu às redes sociais para agradecer a forma como foi recebido em Alvalade pelos adeptos do Sporting
Avançado sueco recorreu às redes sociais para agradecer a forma como foi recebido em Alvalade pelos adeptos do Sporting
Viktor Gyökeres recorreu às redes sociais para dar conta do que sentiu no regresso ao Estádio de Alvalade, na terça-feira à noite, na receção do Sporting ao Arsenal, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.
O goleador sueco foi aplaudido pelos adeptos do Sporting, antes e depois do jogo, tendo ele próprio dado uma volta ao relvado a retribuir os aplausos.
«Sensação maravilhosa estar de volta a este lugar especial com muitas memórias. Obrigado pela receção, venha o próximo jogo», escreveu o internacional sueco na conta pessoal do Instagram.
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TAGS: Sporting Liga Arsenal Liga Campeões Gyokeres
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