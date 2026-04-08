Viktor Gyökeres recorreu às redes sociais para dar conta do que sentiu no regresso ao Estádio de Alvalade, na terça-feira à noite, na receção do Sporting ao Arsenal, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O goleador sueco foi aplaudido pelos adeptos do Sporting, antes e depois do jogo, tendo ele próprio dado uma volta ao relvado a retribuir os aplausos.

«Sensação maravilhosa estar de volta a este lugar especial com muitas memórias. Obrigado pela receção, venha o próximo jogo», escreveu o internacional sueco na conta pessoal do Instagram.