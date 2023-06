Frederico Varandas revelou que, caso seja preciso, pode chegar aos 20 milhões de euros por um reforço essencial para Ruben Amorim. Viktor Gyokeres, de facto, é o principal alvo para o ataque. O Maisfutebol sabe que o Sporting está mesmo disposto a bater o valor mencionado pelo presidente leonino, mas o Coventry City quer mais. Os ingleses pedem 22 milhões de euros para avançar com uma transferência.

«Os valores falados, 15/20 milhões, são consequência da evolução. Contratávamos jogadores de três ou quatro milhões de euros, não tínhamos mais condições. Ao longo destes cinco anos fomos crescendo, passamos para investimentos de seis/sete milhões, passámos para 10, contratámos um por 16 e, se tivermos de ir aos 20 milhões, temos capacidade para isso», declarou Varandas, na última quinta-feira, em entrevista à Sporting TV.

Goleador do Coventry City na temporada passada, com 22 golos em 50 jogos oficiais, Gyokeres avisou nos bastidores que vê com bons olhos uma experiência em Portugal, apesar de também ser desejado por alguns clubes da Premier League, entre eles o Everton.

Aos 25 anos, Viktor Gyokeres é, este momento, a prioridade do Sporting no mercado de verão. A SAD leonina está em busca também de um lateral-direito, um médio e um extremo, mas não vai acelerar as outras negociações enquanto não tiver uma garantia sobre o internacional sueco.