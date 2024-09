Conrad Harder teve uma estreia de sonho no Estádio de Alvalade ao abrir o marcador no triunfo sobre o AVS SAD (3-0), no passado domingo, em jogo da 6.ª jornada da Liga. O sonho, segundo Ruben Amorim, deveria ter terminado no dia seguinte, mas o jovem avançado não vai esquecer tão cedo aquele momento marcante.

Recorrendo às redes sociais, o avançado dinamarquês recordou a estreia e destacou a forma como festejou o seu primeiro golo de verde-e-branco.

«Fazer o meu primeiro jogo no Estádio de Alvalade e festejar um golo como o meu ídolo Cristiano Ronaldo foi incrível e um momento que jamais vou esquecer. Muito obrigado pelo vosso apoio sportinguistas», escreveu Harder na conta pessoal do Instagram.