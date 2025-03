Conrad Harder foi apanhado de surpresa no sofá com a convocatória para a seleção principal da Dinamarca, juntamente com o companheiro do Sporting Morten Hjulmand. O jovem avançado, em entrevista à TV 2 Sport dinamarquesa fala num «sonho tornado realidade». A Dinamarca vai defrontar Portugal, em Copenhaga e em Alvalade, em jogos dos quartos de final da Liga das Nações.

Uma promoção da seleção de sub-21 que surge numa altura em que Harder, face aos problemas físicos de Viktor Gyökeres, somou mais minutos no Sporting. «É um sonho tornado realidade. É aquilo por que sempre lutámos desde pequenos, quando admirávamos os jogadores da seleção. Por isso, é gratificante fazer parte disto agora», começa por revelar.

Um voto de confiança do selecionador Brian Riemer que apanhou Harder de surpresa. «Tinha acabado de jantar, deitei-me no sofá e recebi uma chamada de um número dinamarquês. Atendi porque não tinha o número gravado. Do outro lado dizem: “Olá, é o Brian Riemer”. Gelei e só consegui dizer: “Olá, Brian”. Ele disse-me algumas coisas, sobre como tem sido ver-me em campo depois de o Gyökeres se ter lesionado. E depois disse que planeia convocar-me e perguntou-me o que eu achava. Pensei em dizer “caraças”, mas acabei por dizer: “É claro que quero"», contou sorridente.

Já depois de ter desligado o telefone, Harder demorou a digerir o que tinha acabado de ouvir e revela que ficou emocionado. «Desliguei a chamada e comecei a chorar. Foram muitas emoções porque é algo por que lutamos toda a nossa vida. Quando algo assim tão grande acontece, é difícil de descrever. Liguei ao meu pai, porque ele foi uma grande parte disto, e ele ficou super-orgulhoso», acrescentou.

Uma ascensão de uma carreira que começou a crescer com a troca do Nordsjaelland pelo Sporting em setembro passado. «Se me perguntasses há seis ou sete meses o que eu daria para estar onde estou agora, acho que daria muitas coisas. Nunca o imaginei, nem nos meus maiores sonhos. Acreditava que o conseguiria um dia, mas foi tudo tão rápido... É de loucos», destaca.

Um crescimento que só não foi maior porque o jovem de 19 anos tem à sua frente uma máquina de marcar golos. «Há muitas coisas que se encaixaram e outras que não se veem de fora. Saí de casa pela primeira vez, fui para longe dos meus pais. E também há alturas em que não jogo porque tenho aquele que é, provavelmente, o melhor avançado do mundo à minha frente. Alguns períodos foram difíceis, mas foram seis meses absolutamente fantásticos», confidencia.

Conrad Harder irá, assim, viajar com Morten Hjulmand para a Dinamarca, logo depois do último compromisso do Sporting, este sábado, frente ao Famalicão. «Ter a hipótese de estrear-me seria o grande objetivo, significaria tudo. Se jogar, será a coisa mais importante que aconteceu na minha carreira», destaca ainda o jovem de 19 anos.

Portugal joga primeiro na Dinamarca, no Parken Stadium, no próximo dia 20, e depois recebe os dinamarqueses, três dias depois, no Estádio de Alvalade.