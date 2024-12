Conrad Harder é grande novidade de João Pereira para o jogo em Barcelos com o Gil Vicente. O avançado dinamarquês, que já não era titular desde a 8.ª jornada, entrou no decorrer da segunda parte diante do Santa Clara, jogo para a Taça de Portugal que terminou com o triunfo leonino por 2-1, e marcou dois minutos depois. O jogador de 19 anos leva três golos na Liga e mais quatro da Taça.

Com a entrada de Harder, o técnico dos leões deve baixar Maxi Araujo no terreno, jogando na posição habitualmente ocupada por Geny Catamo. João Pereira mexeu também na defesa, trocando Matheus Reis por Ousmane Diomande, que deverá jogar à esquerda.

Os leões procuram regressar ao primeiro lugar do campeonato, depois do FC Porto ter vencido este sábado em Moreira de Cónegos e assumido a liderança. O jogo com o Gil Vicente está marcado para as 20h30 e será dirigido por André Narciso.