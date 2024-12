Substituído aos 80 minutos no dérbi do passado domingo frente ao Benfica, Francisco Trincão teve a participação no jogo em risco até pouco antes do apito inicial, sabe o Maisfutebol.

Trincão esteve doente nos dois dias anteriores e na tarde de domingo ainda registava 38 graus de febre.

Rui Borges chegou a temer não contar com o esquerdino na sua estreia de leão ao peito, mas a verdade é que Trincão, no dia em que completava o 25.º aniversário, acabou por estar no onze inicial, tendo permanecido em campo até perto do final.

O avançado acabou, inclusive, por destacar-se como um dos melhores jogadores do Sporting, sobretudo na primeira parte, em que os leões alcançaram uma vantagem que acabou por ser decisiva no dérbi lisboeta.

Francisco Trincão tem sido um dos jogadores mais utilizados nos Sporting nesta temporada, situação que já levou inclusive o presidente dos leões, Frederico Varandas, a reconhecer que tem jogado tem jogado em dificuldades. Antes do dérbi lisboeta, o avançado leonino vinha de seis encontros completos, sendo que num deles, na Taça de Portugal diante do Santa Clara, esteve em campo 120 minutos.