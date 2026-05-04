Morten Hjulmand, capitão do Sporting, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem dirigida aos adeptos leoninos, antes da receção ao V. Guimarães, que esta segunda-feira fecha a 32.ª jornada da Liga.

O médio dinamarquês falou das conquistas passadas e pediu união para alcançar os objetivos nos últimos três jogos da temporada.

«Sportinguistas, hoje não vos falo só como capitão do Sporting, falo-vos como um de vocês. Como alguém que sente cada jogo, cada vitória e cada momento difícil. Nós sabemos que não tem sido fácil. Sentimos a mesma frustração, a mesma exigência, mas também sabemos quem somos. Sabemos o que já construímos juntos. Sabemos o que este grupo já deu ao clube. Já fizemos história, já vos demos alegrias que ficam para sempre. Não esquecemos isso, nem vocês, nem nós», começa por enunciar.

O Sporting luta ainda pelo segundo lugar no campeonato e vai disputar a final da Taça de Portugal frente ao Torreense.

«Continuamos aqui a trabalhar todos os dias, a lutar em cada treino, em cada jogo, em cada lance, com o mesmo orgulho de sempre. Foi convosco que vencemos e é convosco que vamos continuar a lutar porque um leão nunca vira a cara, um leão nunca desiste, um leão luta até ao último segundo. Enquanto houver um de nós em campo, vai haver sempre um de vocês ali dentro connosco porque nós somos da raça que nunca se vergará. Juntos sempre, até ao fim», destacou ainda.

O Sporting entra em campo esta segunda-feira, às 20h15. Em caso de triunfo frente ao Vitória, os leões chegam aos 76 pontos, os mesmos do que o Benfica, e pressionam o rival lisboeta na luta pelo segundo lugar da tabela.

Ora veja: