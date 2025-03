Morten Hjulmand, capitão do Sporting, tem sido peça fundamental na equipa leonina, mas tem sido também bastante castigado com cartões amarelos. Esta temporada, por exemplo, o médio conta com 13 amarelos em 38 jogos ao serviço dos leões, algo que justificou com o «temperamento forte».

«É definitivamente algo que preciso de melhorar, sobretudo porque estou a receber cartões desnecessários. Às vezes, isso acontece devido a mal-entendidos na escolha das palavras e das ações, o que leva a desentendimentos com o árbitro e a cartões amarelos estúpidos», referiu em entrevista à SportTV2, da Dinamarca.

«Tenho um temperamento muito forte e tenho muito orgulhoso nisso, porque é uma parte importante da minha personalidade e do meu estilo de jogo. Mas estou a trabalhar para dominar esse meu temperamento, sabendo que também tenho um papel de destaque na equipa do Sporting por ser capitão.»

Uma coisa é certa, porém: apesar do número elevado de cartões amarelos, o jogador de 25 anos não vai mudar a maneira de jogar.

«Não é que eu vá começar a afastar-me do contacto físico. Vai ser sempre uma parte do meu jogo. Às vezes o contacto pode não ser a correto, mas tenho de viver com esse risco. São mais os outros cartões desnecessários que tenho de retirar do meu jogo, porque, esses sim, não são adequados.»