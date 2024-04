Morten Hjulmand diz que está «feliz» no Sporting, numa entrevista ao blog da Betano que vai ser transmitida na íntegra esta quinta-feira, em que o médio dinamarquês revela que ficou rendido ao clube assim que assistiu ao primeiro jogo no Estádio de Alvalade.

«Alvalade é um lugar muito especial para se jogar. Sinto-me em casa», começa por enunciar o jogador num resumo da entrevista que está a ser divulgado para efeitos promocionais.

O jogador, que foi titular no último dérbi com o Benfica, conta depois a influência que teve o seu primeiro contato com o estádio dos leões.

«Sabia da importância do clube em Portugal, e também na Europa, o Sporting já jogou a Liga dos Campeões e a Liga Europa muitas vezes. Mas foi depois de assistir ao primeiro jogo, e depois de chegar aqui à Academia, que percebi a importância do clube em Portugal», destacou.

Hjulmand assinou contrato com o Sporting e garante que não está arrependido. «Foi o passo certo e estou muito feliz por estar aqui», destacou ainda.