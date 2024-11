Morten Hjulmand, capitão do Sporting, recorreu às redes sociais para divulgar uma mensagem de incentivo a dois dias dos leões receberem o Santa Clara, no regresso da Liga, depois do desaire, em casa, diante do Arsenal para a Liga dos Campeões.

«A verdade é que o outro dia foi muito difícil para nós. Mas agora temos que recuperar e preparar rápido para ganhar o próximo jogo. Força Sporting!», escreveu o internacional dinamarquês na página pessoal do Instagram.

O capitão já tinha falado em nome do grupo depois da pesada derrota na Liga dos Campeões, a segunda da temporada, depois da Supertaça.

O Sporting, líder da liga, recebe o Santa Clara às 20h30 do próximo sábado, em jogo da 12.ª jornada do campeonato.