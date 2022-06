O presidente do Sporting, Frederico Varandas, e o responsável pela comunicação do «leões», Miguel Braga, foram esta terça-feira sancionados pelo Conselho de Disciplina, pelos incidentes do clássico com o FC Porto no Dragão.

Segundo a decisão, divulgada, o presidente do clube de Alvalade vai pagar 2.040 euros de multa, enquanto Miguel Braga foi suspenso 60 dias e multado em 10.200 euros.

Também a SAD do Sporting, em coletivo, foi multada em 20.910 euros, aqui, como no caso de Miguel Braga, por infração dos artigos relativos à lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros.

Varandas foi punido pelas declarações que proferiu sobre Pinto da Costa e o árbitro João Pinheiro, que arbitrou a partida.

As declarações de Miguel Braga, bem como publicações nas redes sociais e canais de comunicação do clube, levaram às restantes sanções aplicadas.