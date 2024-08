Ruben Amorim reconheceu a necessidade de o Sporting em reforçar o ataque e sem referir o nome de Ioannidis, deixou a ideia de que o clube irá insistir no avançado grego.



«Precisamos de mais um jogador para o ataque e vou ficar por aqui. Estamos à procura de mais um jogador para o ataque para juntar ao que nós temos», atirou, em conferência de imprensa.

Perante a insistência dos jornalistas no tema, Amorim explicou a ideia que os leões tiveram na abordagem ao mercado de transferências.



«Estou muito descansado porque este é o caminho certo e não estarmos sempre à procura de segundas e terceiras opções. Já aconteceu no passado, os clubes têm de viver assim e há uma estratégia no scouting que tem um nome e os outros jogadores a seguir. A nossa ideia é essa. Queremos os jogadores que identificamos e tentamos ao máximo. Se arriscamos um bocadinho? Sim, mas tem de ser. Pelo trabalho da academia, do scouting e principalmente do Viana, vê-se a evolução nos últimos anos na idade e qualidade dos jogadores. Isso dá-nos potencial muito grande para vendermos mais e melhor e fazer crescer o clube. Se começamos com medo e vamos atrás de uma terceira opção quando ainda não fechou o mercado... temos de pensar a longo prazo. Queremos muito ser bicampeões, mas em nenhum momento esquecemos do que queremos fazer no clube. A longo prazo queremos tornar o clube sustentável, com qualidade, jogadores ainda mais novos e com maior potencial. Esse crescimento passa por esse risco que estamos a correr. Estamos a fazer o máximo para ter esse jogador. Sou muito otimista e acredito que vamos conseguir o jogador», concluiu, com um sorriso.



Apesar de o Sporting não desarmar na corrida por Ioannidis, o treinador confessou que não torceu pelo Ajax na eliminatória contra o Panathinaikos.



«Vitória do Ajax? Só vi o AVS e jogos que tinham guardado de outras equipas para roubar ideias», sublinhou.



O campeão nacional entra em campo este sábado, às 18h00, na Choupana diante do Nacional, num jogo da segunda ronda da Liga.