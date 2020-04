Jesé Rodríguez foi devolvido pelo Sporting ao Paris Saint-Germain antes do final do período de empréstimo e o seu empresário, Ginés Carvajal, em declarações à Rádio Renascença, veio agradecer publicamente ao clube de Alvalade, pela «honestidade» e pela forma como sempre tratou o jogador. No entanto, o empresário também diz que o avançado não vingou em Portugal porque nunca teve oportunidade de jogar com continuidade.

«Contactaram-me da parte do Sporting e comunicaram-me que o treinador [Rúben Amorim] queria preparar o que resta desta temporada, mas também a próxima com jogadores dos quadros do clube e da formação pelo que os atletas emprestados não entravam nos planos. Disseram-me que o Jesé Rodriguez poderia continuar a treinar com o grupo, mas quiseram comunicar-me que ele não fazia parte dos planos», explicou o empresário à rádio portuguesa.

Tendo em conta o atual contexto de pandemia, Ginés Carvajal aplaude o comportamento do clube de Alvalade. «O Sporting, nesta situação, comportou-se muito bem e disseram-me também que o Jesé foi sempre extraordinário e exemplar», referiu em alusão ao jogador que tem estado a cumprir o período de recolhimento obrigatório em Lisboa.

Jesé Rodríguez deixa, assim, o Sporting onde nunca se chegou a afirmar plenamente. «Não teve continuidade. Não rendeu o que se esperava, mas isso aconteceu porque não lhe foram dados quatro, cinco, seis jogos a titular para adquirir forma e ritmo. O problema foi esse», destacou ainda o representante do avançado do PSG.