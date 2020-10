O treinador do Sporting, Rúben Amorim, confirmou esta sexta-feira que o médio João Mário, reforço para 2020/2021, está convocado e pode estrear-se no clássico ante o FC Porto, mas que a titularidade não é provável para o jogador cedido pelo Inter de Milão.

«Sabem a qualidade que o João Mário tem. Esteve muito tempo parado, está apto, está convocado. Se vai ser titular ou não, pela minha conversa não vai ser titular (risos), ainda precisa de tempo para adquirir os fatores físicos e conhecer os colegas», disse o técnico dos leões, esta tarde, em conferência de imprensa, em Alvalade.

«É um jogador experiente, eu não o conhecia pessoalmente, é um jogador que traz peso à equipa. Mesmo no treino, na forma como comunica com os colegas, é um jogador com peso diferente, que vai dar coisas boas. Agora, vai ter de correr muito e tenho a certeza que, durante esta época, vai ajudar ao que queremos no Sporting», disse, ainda.

Questionado sobre se João Palhinha e Jovane Cabral poderão ser titulares no duelo da quarta jornada, ante os dragões, marcado para as 20h30 de sábado, Amorim foi perentório. «Não vou estar a dizer o onze, são dois jogadores que podem mudar um pouco a nossa maneira de jogar, não vai mudar a maneira de o FC Porto jogar, mas vai dar informações sobre a nossa equipa e eu não vou estar a entregar o ouro, digamos assim», frisou.