João Pereira é um homem de ideias assentes: vencer o Boavista e voltar a trazer felicidade aos adeptos.

Esta sexta-feira, o treinador do Sporting fez a antevisão ao jogo com o Boavista, da 14.ª jornada da Liga. Aos jornalistas, explicou que não vê mal no descontentamento dos sportinguistas.

«Já fui jogador do Sporting em épocas complicadas e houve uma coisa que sempre senti. Do primeiro ao último minuto senti apoio. Depois o que acontece no final do jogo é normal. As pessoas pagam bilhete, são adeptos, querem expressar os seus sentimentos. Quando uma equipa não ganha é perfeitamente normal assobiar, acenar com lenços brancos e protestar. Mas sei que desde o apito inicial até ao final do jogo tenho notado um apoio incondicional. Eles têm feito a parte deles e nós temos de fazer a nossa», referiu.

Relativamente à confiança do presidente, João Pereira destacou que sente a mesma «que sentiu no primeiro dia». Com contrato com o Sporting até 2027, o técnico tem o lugar em risco e pode sair antes dessa data. Questionado se abdicaria do dinheiro do contrato, João Pereira garantiu que não é isso que o move.

«Não sei o que vai acontecer. O que me traz aqui não é o dinheiro, não é o dinheiro que me move. Quero ser um grande treinador, ganhar títulos e estou aqui porque amo a minha profissão», partilhou.

O Sporting recebe este sábado o Boavista, às 20h30. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.