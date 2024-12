Na noite desta quinta-feira, a propósito da 62.ª edição dos prémios Stromp, Frederico Varandas apontou à continuidade do projeto de «reerguer» o emblema leonino. Para explicar aos sócios o momento intermitente dos comandados de João Pereira, o presidente do Sporting recuou ao momento de saída de Ruben Amorim.

«Não se reergue um clube num ano, nem dois ou três. O Sporting tornou-se um clube saudável, jovem, pujante e com futuro. Foi um ano de sucesso, de tanto sucesso que acabámos a sentir-nos vítimas desse sucesso. Arrancámos a época como uma máquina afinada. Acontece que um clube europeu de grande capacidade chegou e o nosso treinador aceitou. A partir daqui tudo o que estava planeado, mudou.»

«O Sporting iria proceder a uma modificação, iniciando um novo ciclo, com um jovem treinador e um processo que levaria a dores de crescimento. O Sporting estava preparado, mas não escolheu o momento deste fim de ciclo. A partir daqui, aconteceu algo inédito em Portugal. É a primeira vez que um treinador sai por sucesso desportivo a meio de uma época.»

«Aconteceu Eriksson, Artur Jorge, Bobby Robson, José Mourinho, André Villas-Boas, Leonardo Jardim e Ruben Amorim. Todos eles saíram por sucesso desportivo. Mas, em Portugal, nunca um clube tinha perdido o treinador a meio da época por sucesso desportivo», começou por referir.

Argumentando que trazer um treinador externo ao Sporting seria prejudicial ao projeto, face ao calendário competitivo e os escassos dias para trabalhar novas ideias, Frederico Varandas garantiu que João Pereira era a escolha mais segura. Além disso, reiterou, esta seria a melhor opção para combater o «choque emocional» pela saída de Amorim.

«Aquele grupo de jogadores teria dificuldade em entender alguém que dissesse que iriam jogar de forma diferente. Por isso, a decisão racional era antecipar o plano previsto [para o verão de 2025].»

«Sabíamos que João Pereira não teria tempo e teria de se adaptar a uma máquina afinada. Foi o convite mais ingrato e o presente mais envenenado que poderia entregar a um jovem treinador. Todos sabemos disso. Mas, o Sporting não quis que este fosse o momento, mas teve de ser», rematou.

Depois de eliminar o Santa Clara nos «oitavos» da Taça de Portugal, no prolongamento, o Sporting viu o Benfica aproximar-se da liderança da Liga. A pouco mais de uma semana do dérbi de 29 de dezembro, as águias estão a um ponto dos leões.