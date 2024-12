Continuam as comparações de João Pereira com Ruben Amorim, no entanto, o atual técnico dos leões descartou qualquer similaridade e que «tem as próprias ideias» para a equipa.

«Ideias do outro [Ruben Amorim]? É difícil. Não sou igual ao outro treinador. Não sei exatamente em que ele se baseava. Então, vou imitar uma coisa que não sei replicar? E depois do jogo, digo o quê aos jogadores? O que é que eu faço nesse papel? Tenho as minhas ideias. Já viram que as coisas não são muito diferentes, não jogamos em 4-4-2 ou 4-3-3. Tivemos alguma ansiedade no jogo contra o Santa Clara. Queríamos dar uma resposta rápida, após perder 5-1 em casa», começou por referir João Pereira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense.

Sobre a «herança» que Amorim deixou no clube de Alvalade, João Pereira está ciente que continua a ser o homem certo para liderar os leões até aos seus objetivos.

«Herança pesada? Fosse eu ou outro. Foi um dos melhores treinadores da história do Sporting. Se não estivesse preparado, não estaria aqui. O balneário coeso, os jogadores e o staff estão juntos, toda a gente quer remar para o mesmo lado. Agora, sabemos que foi uma grande mudança, pode ter afetado aqui e ali. Há que retirar essa ansiedade de tentar resolver as coisas rápido», afirmou o treinador do Sporting.

O técnico dos leões, abordou ainda a ansiedade que os jogadores sentiram quando Ruben Amorim saiu do clube, mas acredita que quando as vitórias começarem a aparecer, as «coisas vão voltar à normalidade».

«A equipa acredita no processo. Falta o clique de ganharmos. Quando fomos campeões com o Ruben, ganhámos muitos jogos aos 89, aos 90 e aos 92, porque sabíamos que ia dar. Era a aura que existia. De repente, o Ruben sai e os jogadores ficam naquela dúvida 'será que vai dar?' e é isso que lhes cria ansiedade. A partir do momento em que ganharmos o primeiro jogo e eles sentirem que dá, as coisas vão correr como correram anteriormente», concluiu João Pereira esta quarta-feira, em Alcochete.

O Sporting visita esta quinta-feira o Moreirense, às 20h15, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui, no Maisfutebol.