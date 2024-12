João Pereira, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Boavista (3-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Foi um bom jogo para a equipa recuperar a confiança depois dos resultados negativos?

- Para ganhar confiança que tinha não, mas ajuda muito. O importante era sair desta fase de derrotas. Voltámos a entrar bem no jogo, a fazer golo, a criar muitas oportunidades e o resultado podia estar mais avolumado para o nosso lado. Sofremos, reagimos, sofremos, voltámos a reagir. É um trabalho fantástico destes jogadores, que com muitos jogos, muito minutos nas pernas, cansaço, nunca desistem. Tenho de lhes tirar o chapéu»

Sporting marcou três golos, mas voltou a conceder golos com facilidade. É uma vitória que sabe a pouco?

«A mim convence-me. Pela atitude dos jogadores. Não acho que tenha sido um jogo dividido. Se formos ver as oportunidades, os golos esperados. O Boavista vai lá uma vez e faz um golo no primeiro remate. Acho que o controlo do Sporting foi absoluto, e nos últimos minutos foi o cansaço. Os jogadores querem, mas as pernas começam a pesar. Foi uma vitória importante para o nosso futuro».

Sempre disse que o Sporting precisava de uma vitória para voltar às boas exibições, é com isto que os sportinguistas podem contar?

«Os sportinguistas podem esperar o trabalho máximo de toda a estrutura para continuar a ganhar jogos. Temos já um jogo na próxima quarta-feira e temos de nos preparar».

O Viktor voltou a marcar de bola corrida, mas depois pareceu um pouco apático. O que se passa com o avançado?

«Atenção que o ponta-de-lança não serve só para fazer golos. Há muito trabalho envolvido. Ele é mais um jogador que tem muitos minutos nas pernas, corre muito, pressiona, faz sprints. Valorizo várias coisas, não só os golos».