Não está fácil a vida para o treinador do Sporting. João Pereira foi alvo de muita contestação depois do empate frente ao Gil Vicente [0-0].

Fora do estádio Cidade de Barcelos, à saída para o autocarro dos leões, o técnico foi alvo de muitos insultos e pedidos de demissão.

Os adeptos sportinguistas presentes nas imediações da saída do estádio gritaram «vai para a rua» e ainda «vai-te embora», pedindo para que João Pereira deixasse o comando técnico dos leões.

Ainda dentro do campo, depois do apito final da partida, o treinador do Sporting já tinha encarado «a fúria» dos adeptos, sendo possível ver lenços brancos na bancada afeta ao Sporting.

De recordar, o Sporting voltou a escorregar no campeonato, empatando com o Gil Vicente e deixando o primeiro lugar à mercê do Benfica, isto se as águias vencerem esta segunda-feira o Estoril.