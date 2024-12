Depois de quatro derrotas consecutivas, o Sporting prepara-se agora para atacar a terceira vitória seguida. Com triunfo sobre o Boavista e Santa Clara, João Pereira espera repetir o feito este domingo no terreno do Gil Vicente.

«O Gil Vicente é uma equipa com uma ideia clara de jogo e bem trabalhada. Um treinador que não começou a pré-época, mas já teve tempo para trabalhar a equipa. Têm jogadores que conseguem jogar entre linhas, como o Fujimoto, que tem muita qualidade. Dois alas também com muita qualidade. Muitas roturas e alguma profundidade. São uma equipa que vem no seu melhor momento no campeonato, vai jogar em casa e está motivada. Vai ser um jogo difícil, mas vamos entrar para ganhar os três pontos», disse na antevisão ao jogo da 15.ª jornada da Liga.

Sobre o jogo passado, nos «oitavos» da Taça de Portugal, vitória frente ao Santa Clara por 2-1, após prolongamento, o técnico frisou a superioridade dos leões: «O importante é ganhar. Contra o Santa Clara voltámos a não ter tantas oportunidades, mas foi o jogo em que estivemos mais fortes a nível defensivo. Muitas coisas que queríamos melhorar e melhorámos. Depois sofremos um golo para lá da hora».

A pouco mais de uma semana do dérbi lisboeta, João Pereira foi questionado sobre a dificuldade de preparar o jogo com o Gil Vicente, sem ter os olhos postos no rival Benfica.

«O jogo do Benfica ainda está longe. Os jogadores sabem que ganhámos dois jogos e temos de ganhar o terceiro. No futebol não adianta estar a pensar mais à frente sem concretizarmos o que vai acontecer agora», afirmou.

De seguida, abordou ainda as palavras de Tiago Teixeira após o jogo da Taça, quando garantiu que «assinava por baixo» que todos os jogos fossem com aquele «nervosismo» se isso implicasse a vitória.

«Não assinava, porque não gosto de sofrer. No momento, que é a segunda vitória, toda a gente gosta de ganhar. Eu não gosto de sofrer tanto. Prefiro ganhar a jogar bom futebol e dar espetáculo, mas naquele momento o importante era ganhar. Vamos com duas vitorias seguidas, mas ainda há um longo trabalho pela frente. Toda a gente consegue ver que a equipa ainda não joga como jogava e não tem tanta avalanche ofensiva. É um processo. Há uma ou duas semanas estávamos a falar, que tínhamos quatro derrotas consecutivas e estava a ser o final do mundo».

«Nota-se que os jogadores querem muito. Às vezes o querer tanto traz alguma ansiedade. Houve jogos que perdemos, mas fomos superiores. Em nenhum jogo fomos inferiores», finalizou.

Este domingo, os leões visitam o terreno do Gil Vicente, numa partida que está marcada para as 20h30. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.