João Simões, em declarações à Sporting TV, manifestou-se «contente» com a titularidade no Sporting, na terça-feira, em Turim, no empate frente à Juventus (1-1), no quarto jogo dos leões na fase liga da Champions.

Quarto jogo consecutivo como titular esta temporada

«Estou contente, porque qualquer jogador quer jogar, mas o mais importante é sempre a equipa. Tenho estado a trabalhar desde o início da época, as oportunidades surgem, mas sei que os meus colegas da minha posição, e não só, são muito bons, também poderiam ter jogado.»

Sporting soma mais um ponto. Significado na classificação?

«É um ponto importante, claro que não é isto que nós queremos, queremos sempre jogar para ganhar o jogo, somos do Sporting, mas é um ponto importante. Foi uma boa exibição, num campo difícil, com uma equipa muito difícil, queríamos os três pontos, obviamente, mas continuamos a trabalhar.»

1.600 adeptos a apoiar em Turim

«Muito importante. Não ficaram calados um minuto, muito importante, não nos podemos queixar do apoio deles, em todos os jogos, fora ou em casa, eles estão sempre lá, por isso, um agradecimento.»

Resiliência descreve bem a exibição em Turim?

«Somos uma família, o nosso grupo é muito unido e, se há uma coisas que nós somos, temos raça, resiliência, conseguimos ultrapassar as dificuldades sempre em conjunto porque, como equipa, com união, conseguimos ultrapassar mais facilmente as dificuldades.»